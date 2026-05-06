Sci sul monte San Primo la minoranza in Regione chiede la revisione del progetto

A sei mesi dall’audizione di ottobre, la minoranza in Regione ha presentato una richiesta formale di revisione del progetto per lo sci sul monte San Primo. La questione riguarda i piani di sviluppo delle aree sciistiche nella zona e le possibili implicazioni per l’ambiente e il territorio. La richiesta è stata protocollata in seguito a discussioni e approfondimenti condotti dai rappresentanti della minoranza.

Bellagio (Como), 6 maggio 2026 – A distanza di sei mesi dall’audizione di ottobre, quando il Coordinamento “Salviamo il Monte San Primo” è stato ricevuto in Regione dalle Commissioni Ambiente e Territorio, i consiglieri Onorio Rosati e Angelo Orsenigo hanno presentato un’interrogazione in cui chiedono se, in linea con quanto emerso nel corso dell’audizione, la Giunta regionale “intenda promuovere una revisione del progetto, che escluda la realizzazione di nuovi impianti sciistici a bassa quota, orientando le risorse verso interventi di riqualificazione ambientale, mobilità sostenibile, sentieristica e turismo lento”, garantendo pertanto “coerenza tra investimenti regionali, politiche di adattamento climatico e sostenibilità economica delle aree montane”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sci sul monte San Primo, la minoranza in Regione chiede la revisione del progetto Notizie correlate Leggi anche: Lingue di minoranza, scuole del primo ciclo: candidature per il progetto sul curricolo locale entro il 4 marzo Si fa male all'alba sul monte San Primo: complesso recupero fra neve, ghiaccio e ventoIntervento congiunto di Soccorso alpino e Vigili del fuoco, reso difficile dalle avverse condizioni ambientali, per trarre in salvo un escursionista... Panoramica sull’argomento Si parla di: Sci sul monte San Primo, la minoranza in Regione chiede la revisione del progetto. Sci sul monte San Primo, la minoranza in Regione chiede la revisione del progettoBellagio, sono 39 le associazioni che contestano la realizzazioni di impianti a bassa quota che prevedono un finanziamento pubblico complessivo di oltre 5 milioni ... ilgiorno.it Lago di Como, il monte meraviglioso da salvare: No impianti da sci e opere da 5 milioniAncora in primo piano la battaglia per salvare il Monte San Primo, gioiello del Lago di Como (qui tutti i racconti). In prima linea il coordinamento Salviamo il Monte San primo che si batte contro la ... comozero.it