Il 16 aprile 2026 è stato completato il sopralluogo finale che ha segnato la conclusione dei lavori di ripristino della funzionalità idraulica del torrente Serrapotamo. La messa in sicurezza dell’alveo è stata finanziata con quasi un milione di euro, destinati a prevenire il rischio idrogeologico e garantire la stabilità del territorio. L’intervento era stato avviato per ridurre i pericoli legati alle piene e ai fenomeni di alluvione.

Il ripristino della funzionalità idraulica del torrente Serrapotamo è stato ufficialmente sancito oggi, giovedì 16 aprile 2026, con il sopralluogo conclusivo che ha segnato la fine dei lavori di messa in sicurezza lungo l’alveo. L’intervento, mirato a contrastare il dissesto idrogeologico, ha il coinvolgimento diretto del Sindaco Trivigno, del Soggetto Attuatore Delegato Blasi e dei tecnici comunali, che hanno verificato l’efficacia delle opere realizzate per proteggere il territorio circostante. Investimenti strutturali e ingegneria territoriale. L’operazione di difesa del suolo ha richiesto un impegno economico complessivo di 960.000,00 euro, una cifra che testimonia l’importanza strategica dell’infrastruttura per la stabilità dell’area.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serrapotamo salvo: quasi 1 milione per fermare il rischio idrogeologico

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