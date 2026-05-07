Monte Baldo | Bertolli guida il Parco verso nuovi obiettivi ambientali

Il Parco naturale del Monte Baldo sta per ampliare i propri confini, spostando i limiti di tutela e gestione. Questa decisione potrebbe incidere sulla vita quotidiana dei comuni circostanti, coinvolgendo aspetti come l’agricoltura e la conservazione ambientale. Tra le specie botaniche a rischio di scomparsa, alcune piante rare e endemiche potrebbero avere bisogno di interventi diretti per preservarsi. La nuova configurazione del parco solleva domande sulla tutela della biodiversità locale.

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? Punti chiave Come influenzerà l'ampliamento dei confini la vita dei comuni locali?. Quali specie botaniche rischiano di scomparire senza interventi diretti?. Come potrà il Parco diventare un laboratorio per la provincia?. Perché la gestione dei prati è vitale per le orchidee rare?.? In Breve Mauro Tonolli, sindaco di Brentonico, ha formalizzato la nomina di Alessio Bertolli.. Programma operativo triennale focalizzato su manutenzione ecosistemi e gestione pascoli.. Interventi in località Talpina hanno permesso il ritrovamento di orchidee Orchis provincialis.. Obiettivo estensione confini verso aree ad alto valore naturalistico per i comuni coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monte Baldo: Bertolli guida il Parco verso nuovi obiettivi ambientali Notizie correlate Leggi anche: È Alessio Bertolli il nuovo presidente del Parco Naturale Locale del Monte Baldo Verso il borgo abbandonato, tra Monte Baldo e Lago di GardaViandanti DiVersi, guide ambientali escursionistiche, conducono in una escursione ricca di bellezza e panorami mozzafiato. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Alessio Bertolli presidente del Parco Naturale Locale del Monte Baldo. Monte Baldo, boom delle «e-bike»: «Ma tanti si espongono a escursioni rischiose»Dopo la Ciclovia del Garda, l’anello ciclabile della sponda veronese di 58 chilometri, ora si punta anche all’anello ciclabile del monte Baldo lungo circa 60 km. Comprensorio Baldo-Garda che diventa ... corrieredelveneto.corriere.it Ciaspolando sul Monte Baldo: la magia della neve il venerdìAlle ore 14 di ogni venerdì innevato fino al termine di febbraio, si può ciaspolare sul Monte baldo. Ritrovo e partenza alle 14 in zona Mosee-Bucaneve, davanti al punto noleggio. Età minima ... giornaletrentino.it