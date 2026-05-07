È Alessio Bertolli il nuovo presidente del Parco Naturale Locale del Monte Baldo
È stato annunciato che Alessio Bertolli ricoprirà il ruolo di presidente del Parco Naturale Locale del Monte Baldo. La struttura comprende le aree di Brentonico, Mori, Ala, Avio e Nago Torbole. La nomina è stata comunicata ufficialmente e l’incarico ha validità immediata. Bertolli prenderà il posto del precedente presidente, mantenendo le funzioni di rappresentanza e coordinamento del parco.
, una struttura che copre le aree di Brentonico, Mori, Ala, Avio e Nago Torbole. A nominarlo, nei giorni scorsi, l’ex presidente del Parco e attuale sindaco di Brentonico Mauro Tonolli.I progetti del prossimo.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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