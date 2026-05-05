Torna il Montanaro Trail sulla Montagna Pistoiese

Il Montanaro Trail tornerà a svolgersi sulla Montagna Pistoiese il 10 maggio. L’evento sarà organizzato e gestito dal Comune di San Marcello Pistoiese e coinvolgerà diversi partecipanti provenienti da varie zone. La manifestazione si terrà in diverse località della zona e prevede percorsi di varie lunghezze. La cittadinanza e gli appassionati sono invitati a partecipare o assistere alla corsa.

San Marcello Pistoiese, 5 maggio 2026 – Il 10 maggio sotto l’egida del Comune di San Marcello Pistoiese e dell’Unione dei Comuni Montani dell’Appennino Pistoiese, torna uno degli appuntamenti più attesi del calendario trail: il Montanaro Trail, organizzato dalla sezione di San Marcello Pistoiese dell’ASCD Silvano Fedi. L’edizione 2026 propone due distanze competitive, la 50 km (con 3.550 metri di dislivello positivo) e la 25 km, affiancate da una prova di Nordic Walking di 12 km a carattere non competitivo. I percorsi si sviluppano quasi interamente su sentieri CAI, attraversando crinali, boschi di castagno, faggio e conifere, in un continuo alternarsi di salite e discese che mettono alla prova resistenza e capacità di adattamento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna il Montanaro Trail sulla Montagna Pistoiese Notizie correlate Corsa e panorami tra lago e montagna: torna il Vibram Trail MottaroneIl weekend di sabato 2 e domenica 3 maggio segna il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della corsa in montagna: il Vibram... Corsa in montagna: il 26 aprile la terza edizione del Trail dei SentéL'appuntamento per gli appassionati della corsa in montagna e i camminatori è per domenica 26 aprile 2026 a Tresivio per la terza edizione del Trail...