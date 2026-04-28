Ci sono i primi indagati per l’omicidio di Leonardo Mocci a Monserrato | Voleva aiutare un amico

Da fanpage.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati iscritti nel registro degli indagati i primi soggetti coinvolti nel caso dell’omicidio di un giovane di 23 anni avvenuto a Monserrato, dove è stato colpito con un colpo di pistola al petto. L’episodio si è verificato in un’area residenziale e le autorità stanno indagando sui motivi dell’azione violenta. Sono in corso verifiche per chiarire le circostanze dell’accaduto e identificare eventuali responsabili.

Iscritti i primi indagati nel fascicolo sull’omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso con un colpo di pistola al petto a Monserrato. Avrebbe accompagnato un amico a un appuntamento, forse legato a una cessione di droga. "Era ex pugile, pensava di poterlo aiutare nel caso in cui la situazione fosse degenerata", hanno detto i familiari.🔗 Leggi su Fanpage.it

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