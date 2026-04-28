Ci sono i primi indagati per l’omicidio di Leonardo Mocci a Monserrato | Voleva aiutare un amico

Sono stati iscritti nel registro degli indagati i primi soggetti coinvolti nel caso dell’omicidio di un giovane di 23 anni avvenuto a Monserrato, dove è stato colpito con un colpo di pistola al petto. L’episodio si è verificato in un’area residenziale e le autorità stanno indagando sui motivi dell’azione violenta. Sono in corso verifiche per chiarire le circostanze dell’accaduto e identificare eventuali responsabili.

Iscritti i primi indagati nel fascicolo sull’omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso con un colpo di pistola al petto a Monserrato. Avrebbe accompagnato un amico a un appuntamento, forse legato a una cessione di droga. "Era ex pugile, pensava di poterlo aiutare nel caso in cui la situazione fosse degenerata", hanno detto i familiari.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leonardo Mocci ucciso a Monserrato, al vaglio i filmati di videosorveglianza: sentiti gli amici del 23enneSi continua a indagare sull'omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso a Monserrato con un colpo di pistola al petto. Omicidio di Leonardo Mocci vicino Cagliari, alcuni giovani in caserma: il dettaglio raccontato da un testimoneI carabinieri di Quartu Sant’Elena avrebbero trattenuto in caserma alcuni giovani per informazioni sull’omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: I familiari di Leonardo Mocci: Sportivo e lavoratore, non era coinvolto in attività illecite; Omicidio di Leonardo Mocci, si stringe il cerchio attorno all’assassino: un amico sotto torchio – Cosa sappiamo; Omicidio Leonardo Mocci: l’autopsia conferma lo sparo al cuore; Omicidio di Leonardo Mocci vicino Cagliari, alcuni giovani in caserma: il dettaglio raccontato da un testimone. Primi indagati per l’omicidio di Leonardo MocciChiuso il cerchio sui presunti responsabili del delitto costato la vita al ventitreenne di Villacidro, avvenuto a Monserrato: scattano anche le accuse di favoreggiamento e cessione di droga ... msn.com Omicidio di Monserrato, primi indagati per la morte di Leonardo MocciSpuntano i primi nomi nel fascicolo sul caso di Leonardo Mocci, il 24enne di Villacidro ucciso la scorsa settimana a Monserrato con un colpo di pistola a bruciapelo. Ancora non si sa quante persone si ... rainews.it Ci sono tre indagati per l’omicidio di Leonardo Mocci, il 24enne ucciso con un colpo di pistola Monserrato, il giovane sarebbe intervenuto per difendere l’amico dal pestaggio - facebook.com facebook I familiari di Leonardo Mocci: «Sportivo e lavoratore, non era coinvolto in attività illecite» x.com