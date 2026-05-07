Mondiali | l’Iran chiede alla Fifa garanzie sui simboli nazionali

L'Iran ha richiesto alla FIFA garanzie riguardo ai simboli nazionali, in particolare sul simbolo dell'IRGC, chiedendo chiarimenti e assicurazioni prima di partecipare ai Mondiali. Questa richiesta si inserisce nel quadro delle tensioni legate alle restrizioni sui simboli e alle controversie politiche che coinvolgono la nazionale iraniana. La situazione si complica ulteriormente in seguito all’incidente con la federazione canadese, che potrebbe influenzare la presenza dell’Iran nella competizione.

? Cosa scoprirai Come influirà l'incidente canadese sulla partecipazione dell'Iran ai Mondiali?. Perché la Fifa deve negoziare con la Federazione iraniana sul simbolo IRGC?. Quali sono le reali possibilità di un ripescaggio per l'Italia?. Quando la Fifa deciderà se l'Iran può scendere in campo?.? In Breve Mattias Grafstrom propone incontro ufficiale con la Ffiri per il 20 maggio.. Canada ha inserito l'Irgc nella lista terroristica nel 2024.. L'incidente a Vancouver ha coinvolto il presidente delle Forze Armate iraniane.. Eventuale ritiro dell'Iran aprirebbe lo scenario per il ripescaggio dell'Italia.. Il presidente della Federazione calcistica iraniana Mehdi Taj ha richiesto alla Fifa garanzie formali per evitare che la delegazione del proprio Paese subisca offese ai simboli nazionali durante i Mondiali in Nord America.🔗 Leggi su Ameve.eu

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