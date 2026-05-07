Iran chiede garanzie a FIFA e Stati Uniti per partecipare ai Mondiali 2026 | non sono negoziabili

L'Iran ha chiesto alla FIFA e agli Stati Uniti garanzie ufficiali per la partecipazione ai Mondiali 2026. Il presidente della federazione calcistica nazionale ha dichiarato che nei prossimi giorni incontrerà a Zurigo il presidente della FIFA, Gianni Infantino, per ricevere assicurazioni sul torneo. La richiesta è stata resa pubblica e considerata non negoziabile dal rappresentante iraniano.

L'Iran chiede garanzie a FIFA e Stati Uniti per poter partecipare ai Mondiali 2026. Il presidente federale Mehdi Taj ha annunciato che incontrerà a Zurigo nei prossimi giorni il numero uno della FIFA, Gianni Infantino, per ottenere rassicurazioni in vista del torneo.🔗 Leggi su Fanpage.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Il presidente della Fifa ha detto che l’Iran parteciperà sicuramente ai mondiali negli Stati UnitiIl presidente della FIFA Gianni Infantino ha dichiarato che l’Iran parteciperà «di sicuro» ai Mondiali di calcio in programma quest’estate negli... Leggi anche: L’Iran vuole andare ai Mondiali ma non negli Stati Uniti, ha chiesto alla Fifa di giocare in Messico Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Guerra Iran, i 5 punti della proposta di pace di Teheran: da Hormuz a nucleare e sanzioni; Iran, nuova proposta agli Usa: confronto sul nucleare in cambio allentamento sanzioni Trump: Non sono soddisfatto; La proposta iraniana su Hormuz, nucleare e sanzioni, 5 punti; Iran, nuova proposta agli Usa. Trump: Non accettabile ma parliamo. Piano Usa per liberare le navi a Hormuz. Iran chiede garanzie a FIFA e Stati Uniti per partecipare ai Mondiali 2026: non sono negoziabiliL’Iran chiede garanzie a FIFA e Stati Uniti per poter partecipare ai Mondiali 2026. Il presidente federale Mehdi Taj ha annunciato che incontrerà a Zurigo nei prossimi giorni il numero uno della FIFA, ... fanpage.it Mondiali, Infantino prova a mediare: l’Iran chiede garanzie contro gli insultiLa Fifa invita l’Iran in Svizzera entro il 20 maggio per preparare il Mondiale 2026. Taj chiede garanzie e non esclude il ritiro ... affaritaliani.it Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e il Vaticano, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il Pontefice, oggi è il giorno dell’incontro tra Washington e la Santa Sede: il segretario di Stato Marco Rubio vedrà infatti oggi Papa Leone XIV alle 11.30. Doma - facebook.com facebook L’Iran ha ricevuto una proposta dagli Stati Uniti: è un memorandum d'intesa che mette fine alla guerra e rimanda i negoziati ai successivi 30 giorni x.com