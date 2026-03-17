La Federazione calcistica dell’Iran ha contattato la FIFA chiedendo di modificare la sede delle partite del primo turno dei Mondiali, proponendo il cambio dagli Stati Uniti al Messico. La richiesta nasce in risposta alle tensioni legate al conflitto in Medio Oriente. La FIFA sta valutando la richiesta senza aver ancora preso una decisione definitiva.

La Federazione calcistica dell’Iran ha avviato un’interlocuzione con la FIFA per chiedere lo spostamento delle partite del primo turno dei Mondiali dagli Stati Uniti al Messico, alla luce delle tensioni legate al conflitto in Medio Oriente. A renderlo noto è stata l’ambasciata iraniana in Messico, che ha riferito della posizione ufficiale della federazione. Alla base della richiesta vi sarebbero motivi di sicurezza, ritenuti insufficienti per garantire la presenza della nazionale iraniana sul territorio statunitense. “Poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato esplicitamente di non poter garantire la sicurezza della nazionale iraniana, certamente non andremo in America”, ha dichiarato il presidente della Federazione calcistica iraniana, Mehdi Taj, in un comunicato diffuso tramite l’account X dell’ambasciata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Mondiali, l’Iran chiede alla FIFA di spostare le partite in Messico

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