Il decreto infrastrutture è stato approvato definitivamente dall’assemblea della Camera con 160 voti favorevoli, 110 contrari e 7 astensioni. La legge riguarda principalmente procedure più rapide per le grandi opere, tra cui il Ponte sullo Stretto e il Mose. Il testo, che si occupa di disposizioni urgenti sui commissari straordinari e le concessioni, passa ora alla fase finale di pubblicazione e applicazione.

L’aula della Camera ha approvato oggi in via definitiva, con 160 sì, 110 contrari e 7 astenuti, il ddl per la conversione in legge del decreto recante ‘disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari e concessioni’. Sul provvedimento ieri il governo aveva ottenuto la fiducia con 186 sì. Cosa prevede il provvedimento. Con il voto definitivo della Camera, il decreto Commissari è dunque definitivamente legge. Un provvedimento che accelera la realizzazione delle opere strategiche italiane, semplifica le procedure e rafforza la capacità decisionale dello Stato, fa sapere il Mit in una nota. Gli amministratori delegati di Anas e Rfi diventano commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie, con poteri più ampi per coordinare autorizzazioni, superare i rallentamenti burocratici e garantire tempi certi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il decreto infrastrutture è legge: tempi più celeri per le grandi opere, dal Ponte sullo Stretto al Mose

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