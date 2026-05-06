Il caso Mondello finisce in Parlamento l' assessore Savarino sarà ascoltata in Commissione antimafia
Il caso Mondello sarà discusso in Parlamento, dove l'assessore regionale al Territorio e Ambiente verrà ascoltata in Commissione antimafia domani alle 8 del mattino. La convocazione arriva dopo le richieste di approfondimento riguardanti l'episodio, che ha suscitato attenzione tra i rappresentanti istituzionali. La seduta si svolgerà in un contesto di verifica delle responsabilità e dei fatti legati alla vicenda.
Il caso Mondello approda in Parlamento. L'assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, sarà ascoltata domani (7 maggio), alle 8.30, dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, nella sede di Palazzo San Macuto a Roma. L'audizione, nell'ambito dei lavori dell'VIII.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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