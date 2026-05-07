Mondello la proposta di Catia Meli per cambiare passo | Parcheggi più sicuri e abbonamenti per residenti

In vista della stagione estiva, una consigliera comunale ha avanzato una proposta per migliorare la gestione dei parcheggi a Mondello. Si tratta dell’introduzione di abbonamenti mensili riservati ai residenti e alle persone che dimorano nella zona, con l’intento di garantire maggiore ordine e sicurezza nella sosta nei parcheggi Mongibello e Saline. L’obiettivo è favorire un accesso più agevole e organizzato nella borgata marinara.

Parcheggio Mongibello e parcheggio Saline: la consigliera comunale Catia Meli propone l’introduzione di abbonamenti mensili dedicati a residenti e dimoranti in vista della stagione estiva, con l’obiettivo di garantire maggiore ordine e una migliore gestione della sosta nella borgata marinara di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Mondello, Catia Meli: "Apertura del parcheggio Mongibello sia anticipata al 1° maggio"Il parcheggio Mongibello di Mondello potrebbe aprire in anticipo rispetto ai tempi previsti. Parcheggi alla stazione, nuove tariffe e prima mezz'ora gratuita: abbonamenti e sconti per residenti e lavoratoriLa giunta comunale di Verona ha approvato l’aggiornamento del sistema tariffario dei parcheggi in struttura Est e Ovest di via Città di Nimes,... Tutti gli aggiornamenti Palermo, consigliera Meli: Parcheggi più sicuri e abbonamenti per residenti, a Mondello si cambia passoParcheggio Mongibello e parcheggio Saline: la consigliera comunale Catia Meli propone l’introduzione di abbonamenti mensili dedicati a residenti e dimoranti in vista della stagione estiva, con ... blogsicilia.it Mondello, la Italo-Belga rinuncia alla richiesta di sospensione dei bandiPALERMO, 28 APR – La società Italo Belga, tramite i propri legali, ha chiesto la cancellazione del ruolo dell’istanza cautelare presentata per chiedere la sospensione dei bandi della Regione Siciliana ... livesicilia.it