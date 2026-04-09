Mondello Catia Meli | Apertura del parcheggio Mongibello sia anticipata al 1° maggio

A Mondello, la consigliera Catia Meli ha avanzato una proposta per anticipare l’apertura del parcheggio Mongibello al 1° maggio 2026. Attualmente, la data prevista di apertura è stabilita nell’ordinanza n. 944 del 5 giugno 2008. La richiesta di modifica è stata presentata in un contesto in cui si discute delle tempistiche di completamento della struttura.

Il parcheggio Mongibello di Mondello potrebbe aprire in anticipo rispetto ai tempi previsti. La richiesta è stata avanzata dalla consigliera Meli, che ha proposto di anticipare l'apertura della struttura al 1° maggio 2026, rispetto alla data stabilita in prima nell'ordinanza n 944 del 05-062008. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Mondello, Meli: “Bene la programmazione degli interventi sul lungomare dopo il Ciclone Harry”La consigliera comunale Caterina Meli interviene in merito alle attività programmate dall’amministrazione comunale per il ripristino delle condizioni... Parcheggio sotterraneo in piazza Mazzini, al via i rilievi per l'aperturaIl dirigente del settore ambiente e manutenzione Giancarlo D'Aco del comune di Santa Maria Capua Vetere, ha affidato il servizio per le indagini... Si parla di: Al via la rimozione della posidonia sul litorale di Mondello: Belvedere pulito entro la domenica di Pasqua. Palermo, consigliera Meli: Apertura anticipata per il parcheggio MongibelloIl parcheggio Mongibello di Mondello, a Palermo, potrebbe aprire in anticipo rispetto ai tempi previsti. La richiesta è stata avanzata dalla consigliera Meli, che ha proposto di anticipare l’apertura ... blogsicilia.it Mondello e Sferracavallo (PA), Piampiano e Meli sollecitano il Comune: Serve subito un piano per traffico e sostaI consiglieri comunali Leopoldo Piampiano e Catia Meli tornano a sollecitare l’Amministrazione comunale sull’urgenza di intervenire per migliorare la viabilità e la gestione della sosta nelle borgate ... ilsicilia.it