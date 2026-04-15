Parcheggi alla stazione nuove tariffe e prima mezz' ora gratuita | abbonamenti e sconti per residenti e lavoratori

La giunta comunale di Verona ha approvato un nuovo sistema tariffario per i parcheggi situati nelle strutture di via Città di Nimes, vicino alla stazione di Porta Nuova. Le modifiche prevedono l’introduzione di tariffe aggiornate, con la prima mezz'ora di sosta gratuita, e nuove opzioni di abbonamento rivolte a residenti e lavoratori. La revisione delle tariffe si inserisce nelle strategie di gestione degli spazi di sosta in zona.

La giunta comunale di Verona ha approvato l’aggiornamento del sistema tariffario dei parcheggi in struttura Est e Ovest di via Città di Nimes, nell’area della stazione di Porta Nuova, introducendo nuove modalità di sosta e formule di abbonamento che si inseriscono nel quadro delle politiche di.🔗 Leggi su Veronasera.it Parcheggio Liberty, nuove tariffe: agevolazioni per lo shopping e sconti per i lavoratoriTariffe agevolate per lavoratori, operatori commerciali e utenti del centro: parte da qui la nuova fase del parcheggio “Liberty”, che rafforza il... Parcheggi zona mare, aperta la campagna abbonamenti per l’estate 2026: tariffe e tipologieÈ ufficialmente aperta la campagna abbonamenti per i parcheggi della zona mare di Rimini, dedicata alla stagione estiva 2026.