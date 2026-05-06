Un bidello è stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver molestato alcune studentesse in una scuola nel Napoletano. La sentenza è arrivata al termine di un processo che ha portato alla luce comportamenti inappropriati da parte dell’uomo nei confronti di alcune minorenni. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Quattro anni e mezzo di reclusione al bidello ritenuto responsabile di avere molestato sessualmente due alunne: è la sentenza emessa dal tribunale di Torre Annunziata che ha visto condannato anche il Ministero dell’Istruzione a risarcire le vittime difese dagli avvocati Salvatore Esposito, Gianluca Di Lorenzo ed Enrico Alfano. Le molestie risalgono al maggio 2024 e vennero commesse, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri e dei finanzieri (coordinati dal sostituto procuratore Ugo Spagna e dal procuratore Nunzio Fragliasso ), ai danni di due alunne di 14 anni del liceo Plinio Seniore di Castellammare di Stabia.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Studentesse molestate nel Napoletano, bidello condannato a 4 anni e mezzo

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