In tribunale si discute di un caso di molestie sessuali avvenuto in una caserma, con la richiesta di una condanna a quattro anni di reclusione per il finanziere coinvolto. La difesa ha sostenuto che la donna fosse consenziente all'atto, contestando quindi l’accusa di violenza sessuale. La vicenda è stata portata all’attenzione durante l’udienza, con i dettagli emersi nel corso del processo.

Rimini, 7 maggio 2026 – Quattro anni di carcere per violenza sessuale. È questa la richiesta di condanna tuonata ieri nell’aula del tribunale di Rimini riunito in composizione collegiale per il processo al finanziere 56enne accusato di avere molestato sessualmente una donna all’epoca dei fatti 47enne, amica della sua compagna, durante il turno di guardia alla caserma della Finanza a Cattolica. L’appuntato delle Fiamme Gialle, che ha sempre rigettato le accuse a lui rivolte dalla procura di Rimini, nel corso del processo in cui è difeso dall’avvocato Piero Venturi ha sempre sostenuto di aver agito con il consenso della donna, senza alcuna costrizione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Molestie sessuali in caserma, chiesti 4 anni per il finanziere. La difesa: “Lei era consenziente”

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