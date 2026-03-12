Un tassista abusivo di Pesaro è stato condannato a due anni di reclusione per aver molestato una giovane donna durante una corsa. La sentenza è stata emessa al termine di un procedimento giudiziario in cui sono state illustrate le accuse contro l’uomo. La vicenda ha portato alla luce un episodio di molestia sessuale avvenuto in città.

Una condanna a due anni di reclusione chiude il caso di un tassista abusivo che ha molestato una giovane passeggera a Pesaro. Il tribunale ha riconosciuto la colpevolezza dell’uomo, originario dell’Albania, per violenza sessuale in forma attenuata. L’episodio si è consumato nell’estate del 2024, quando l’imputato, dopo aver offerto un passaggio non autorizzato, ha sfociato in comportamenti sessuali indesiderati. La sentenza definitiva arriva dopo un processo celebrato con rito abbreviato, confermando la gravità dei fatti accaduti all’interno del veicolo. La dinamica del crimine e la reazione della vittima. Tutto inizia in una corsa effettuata fuori dalle regole del servizio taxi regolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tassista abusivo: 2 anni per molestie sessuali a Pesaro

