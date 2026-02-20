Mof ad Aversa assessore Di Palma | Lavori tra 30 giorni Atti in procura? Ho agito in trasparenza

L’assessore Di Palma ha annunciato che i lavori per il mercato ortofrutticolo di Aversa inizieranno entro un mese, dopo una recente decisione presa in seguito a un esposto alla procura. La scelta di procedere con i lavori è stata fatta per rispettare le esigenze della comunità e migliorare la struttura. Di Palma ha ribadito di aver agito in modo trasparente, anche se alcuni atti sono finiti sotto indagine. La riapertura del mercato rappresenta un passo importante per il settore agricolo locale.

"Il mercato ortofrutticolo di Aversa aprirà. Mi impegnerò affinché i lavori partano entro 30 giorni". Lo fa sapere l'assessore al Mof, Francesco Di Palma, intervenendo sulla vicenda che da anni riguarda la struttura di viale Europa. Il Mof fu chiuso nel 2019 per gravi carenze igienico-sanitarie, per poi riaprire - seppur parzialmente - nel 2022. Da allora, però, la situazione è rimasta sostanzialmente invariata. Nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo alla struttura alla presenza dell'assessore Di Palma, del sindaco Matacena e della ditta incaricata, per fare il punto sugli interventi necessari.