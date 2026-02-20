Il campionato di Serie A3 si avvicina alla fase decisiva, con l’ultima giornata di gare che stabilirà le posizioni finali. La partita tra due squadre di alta classifica ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La sfida si svolgerà domenica pomeriggio in uno stadio gremito, dove ogni punto potrebbe cambiare il destino del torneo. La pausa del weekend darà respiro alle squadre in corsa per la qualificazione ai playoff.

si avvicina il rush finale della stagione regolare, con l’ultima tornata di campionato che definisce gerarchie, accende la lotta per i playoff e determina le squadre che giocheranno la fase retrocessione e i play-out in entrambi i raggruppamenti della serie a3 credem banca. il weekend del 21 e 22 febbraio 2026 propone nove incontri distribuiti tra il girone bianco e il girone blu, in uno slittamento di calendario che vede in vetta una bagarre serrata tra le principali contendenti e una corsa cruciale per consolidare la posizione nella griglia finale. arbitri: D'Argenio Alessandro, De Luca Lorenzo; video check: Vincis Damiano; segnapunti: Brodu Cecilia; diretta: Youtube Legavolley arbitri: Erman Filippo, Lobrace Andrea; video check: Falomo Riccardo; segnapunti: De Rosa Massimo; variazione orariodiretta: Youtube Legavolley arbitri: Vangone Deborah, Galletti Denise; video check: Spatola Flavio; segnapunti: Mariosa Alessia Rosa; diretta: Youtube Legavolley arbitri: Ancona Massimo, Giulietti Fabrizio; video check: Chiara Martina; segnapunti: Bergonzini Eleonora; diretta: Youtube Legavolley arbitri: De Nard Andrea, Cecconato Luca; video check: Porti Luca; segnapunti: Schino Francesco Pio; diretta: Youtube Legavolley una partita in più: Conad Reggio Emilia, ErmGroup Altotevere San Giustino e Sav Trebaseleghe.🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Serie A3: anticipi e pausa nel weekend di volley

Leggi anche: Volley Serie A3. Conad a caccia della 12ª vittoria di fila

Leggi anche: Volley Serie A3. Conad, attenzione alla trappola Cagliari

A3 Bianco - 9A 14/12 h19:00 Belluno Volley - Sarlux Sarroch

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.