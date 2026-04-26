Volley Maschile A3 Stadium disastrosa Retrocessione in B

Nel match di volley maschile di serie A3, Stadium Mirandola ha subito una sconfitta in quattro set contro la SAV Trebaseleghe. La partita si è conclusa con i parziali di 1925, 1525, 2523 e 2325, portando Stadium Mirandola alla retrocessione in serie B. La formazione di casa ha schierato diversi giocatori, tra cui Spagnol con 22 punti e Galliani con 11, senza riuscire a evitare la sconfitta.

Stadium Mirandola 1 SAV Trebaseleghe 3 (1925 1525 2523 2325) STADIUM MIRANDOLA: Sitti, Maletti 3, Grue 4, Spagnol 22, Galliani 11, Scaglioni 4, Catellani (L1), Rustichelli, Storchi, Egwaoje 9, Flemma 3, Schincaglia, n.e. Montaggioli, Antonaci (L2); all.: Bicego. SAV SILVOLLEY TREBASELEGHE: Wawrzynczyk 13, Streliotto 7, Rampazzo 2, Candeago 26, Munarin 11, Cester 16, Amarilli (L1), Martinez G. 2, n.e. Ceolin, Mistretta, Zaghetto, Mason (L2), Rampin; all.: Donadi. Arbitri: Sumeraro – Fava. Note: Durata set 26’ 24’ 31’ 30’ per un totale di 111’; Stadium 56 su 82 (B.S. 10, Vinc. 3, Muri 6, E.P. 11), Trebaseleghe 77 su 98 (B.S. 14, Vinc, 7, Muro 16, E.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volley Maschile A3. Stadium disastrosa. Retrocessione in B Notizie correlate Volley A2 Femminile e A3 Maschile. Volley Modena rischia grosso. Stadium annota il ko di TrebaseleghePoche note positive emergono dal weekend dei campionati di A2 femminile, e A3 maschile: tra le ragazze, la sconfitta del Volley Modena con... Leggi anche: Volley Maschile A3. Stadium-Trebaseleghe. Siamo alla resa dei conti Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Stadium Mirandola – SAV Trebaseleghe il pre gara; Playout A3: eroica Trebaseleghe, completa l’opera e si salva. Retrocessione e rimpianti per Mirandola; Il derby del primo maggio. Reggiana al ’Braglia’ senza i propri tifosi; Volley Maschile A3. Stadium e la salvezza, l’insidia di gara quattro. Volley Maschile A3. Stadium-Trebaseleghe. Siamo alla resa dei contiSiamo alla resa dei conti. Dopo una stagione di alti, qualcuno, e molti bassi, La Stadium si gioca la salvezza ... ilrestodelcarlino.it Men's A3 Volleyball. Stadium vs. Trebaseleghe. The showdown is upon us.Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Stasera alle 21 alla Manzoni il Vpt maschile insegue il quinto successo consecutivo contro R&S Volley Palestra Manzoni Ore 21.00 Ingresso gratuito Diretta YouTube Match Sponsor @piuadrenalina@mcdonaldsitalia #VPTboys #voll - facebook.com facebook