Modena | sconto del 40% sui canoni per i locali nelle zone rosse

A Modena, è stato deciso uno sconto del 40% sui canoni per i locali situati nelle zone classificate rosse. L’agevolazione riguarda alcune attività commerciali, che riceveranno il beneficio direttamente. Per chi ha già pagato i canoni, è previsto un meccanismo di rimborso. La misura mira a sostenere le attività colpite dalle restrizioni imposte nelle aree più a rischio.

? Cosa scoprirai Quali attività commerciali riceveranno direttamente il beneficio dello sconto?. Come funzionerà il rimborso per chi ha già pagato i canoni?. Perché il Comune ha deciso di finanziare questi specifici esercizi?. Cosa accadrà alle agevolazioni se le ordinanze prefettizie verranno prorogate?.? In Breve Sconto valido dal 5 novembre 2025 al 5 maggio 2026 per le aree critiche.. Riduzione entrate comunali stimata in 20.540 euro per sostenere i presidi sociali.. Beneficiari includono società Juta snc, Modena Centrale e l'associazione Ats Fabbricarie Binarie.. Agevolazione destinata a esercizi in via Nicolò dell'Abate, stazione e parchi Novi Sad e XXII Aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena: sconto del 40% sui canoni per i locali nelle zone rosse Notizie correlate Zone Rosse, ok della Giunta agli sconti sui canoni degli immobili comunaliUno sconto del 40 per cento sui canoni di concessione o locazione per gli immobili di proprietà comunale oggetto di concessione a soggetti con scopo... Leggi anche: Sicurezza a Modena, la Prefettura rinnova le Zone rosse fino a settembre Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Premiate le ’sentinelle’. Sconti sulle concessioni ai locali nei punti a rischio: Presidio del territorio; Zone Rosse, ok della Giunta agli sconti sui canoni degli immobili comunali; Gervasoni ai Pm: in Inter-Roma fu solo un erroraccio del VAR, non ci fu ingerenza; Caso Rocchi, gomitata Bastoni in Inter-Verona: Gervasoni-Nasca arrivano quasi alle mani!. Nelle ‘zone rosse’ di Modena sconti sui canoni degli immobili comunaliUno sconto del 40 per cento sui canoni di concessione o locazione per gli immobili di proprietà comunale oggetto di concessione a soggetti con scopo di lucro, ch ricadono all’interno del perimetro del ... sassuolo2000.it Modena Cgil - facebook.com facebook | BTS ARENA Lo striscione che ha accolto la squadra stanotte al rientro da Modena # #trentinonelcuore x.com