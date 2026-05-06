Zone Rosse ok della Giunta agli sconti sui canoni degli immobili comunali

La Giunta comunale ha approvato uno sconto del 40 per cento sui canoni di concessione o locazione degli immobili comunali situati nelle Zone Rosse, definite dall’Autorità di Pubblica sicurezza. Questi immobili sono concessi a soggetti con scopo di lucro e si trovano all’interno dell’area della Stazione e del parco XXII. La decisione riguarda le concessioni attive in questa zona specifica.

Uno sconto del 40 per cento sui canoni di concessione o locazione per gli immobili di proprietà comunale oggetto di concessione a soggetti con scopo di lucro, ch ricadono all’interno del perimetro delle "Zone Rosse" individuate dall’Autorità di Pubblica sicurezza alla "Stazione e parco XXII.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Mobilità sostenibile: Swapfiets offre sconti fino al 20% sui canoniUna nuova opportunità di mobilità sostenibile si apre per i dipendenti italiani grazie a una partnership con Swapfiets, che offre sconti fino al 20%... Politeama e immobili comunali, Nessi incalza la giunta: interrogazione sul caso del marito dell'assessore Bodero MaccabeoIl caso della promozione degli immobili comunali sui social arriva ufficialmente in consiglio comunale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Decreto sicurezza 2026 approvato definitivamente alla Camera; Sicurezza sotto assedio: prevenire ora per stabilire l’ordine d’estate; Maranza accerchiano disabile e lo rapinano; Olimpiadi Milano Cortina 2026: cosa succede e chi ci sarà alla cena di gala alla Fabbrica del vapore. Avanti con la zona rossa voluta dal prefetto: la politica si interrogaLa scelta odierna di Giuseppe Forlenza di prorogare i controlli straordinari nel quadrilatero dello scalo ferroviario di Padova, per ovvi motivi ha scatenato le reazioni delle varie correnti ... padovaoggi.it Zona rossa, si può applicare anche il Decreto Sicurezza: il testo prevede la possibilità di istituire aree e controllo rinforzatoPADOVA - Scatta di nuovo il conto alla rovescia. Per la quinta volta nel giro di quindici mesi il prefetto Giuseppe Forlenza è pronto a riunire il sindaco e i vertici delle ... ilgazzettino.it Un sistema fatto di Daspo urbani, fogli di via, zone rosse, che incide sui diritti. Massimo Severo Giannini nel 1950 affermava: "Se si dovesse considerare il problema dal punto di vista dell’ideale perfezione di uno Stato democratico, non si potrebbe esitare nel c - facebook.com facebook Le zone rosse di stazione centrale e Bolognina sono state prorogate x.com