Zone Rosse ok della Giunta agli sconti sui canoni degli immobili comunali

Da modenatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta comunale ha approvato uno sconto del 40 per cento sui canoni di concessione o locazione degli immobili comunali situati nelle Zone Rosse, definite dall’Autorità di Pubblica sicurezza. Questi immobili sono concessi a soggetti con scopo di lucro e si trovano all’interno dell’area della Stazione e del parco XXII. La decisione riguarda le concessioni attive in questa zona specifica.

Uno sconto del 40 per cento sui canoni di concessione o locazione per gli immobili di proprietà comunale oggetto di concessione a soggetti con scopo di lucro, ch ricadono all’interno del perimetro delle "Zone Rosse" individuate dall’Autorità di Pubblica sicurezza alla "Stazione e parco XXII.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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