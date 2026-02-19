Pontedera rinnovato il consiglio direttivo dell' Associazione Nazionale Carabinieri

A Pontedera, le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Carabinieri si sono concluse con successo. La votazione ha portato alla scelta dei nuovi membri che guideranno l’associazione nei prossimi cinque anni, dal 2026 al 2031. Durante l’incontro, sono stati eletti diversi volontari del settore, tra cui alcuni veterani con oltre vent’anni di servizio alle spalle. La scelta dei nuovi responsabili rappresenta un passo importante per rafforzare l’attività dell’associazione locale. La cerimonia si è svolta nella sede storica di piazza Garibaldi.

Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Pontedera, per il quinquennio 2026–2031. Le votazioni hanno registrato un’ampia partecipazione, confermando la vitalità e il forte radicamento della Sezione nel territorio. Sono stati eletti i soci Adelmo Bernardini, Roberto Casini, Francesco Finisguerra, Alessio Giani, Mario Grassini, Savino Mordagà, Riccardo Pasqualetti e Franco Sardelli. Il consiglio direttivo, riunitosi successivamente, ha eletto all’unanimità presidente il Cav. Alessio Giani e vicepresidente Franco Sardelli, attribuendo inoltre le cariche di segretario a Pierangelo Dore e di tesoriere a Mario Grassini.🔗 Leggi su Pisatoday.it

