giornate fai ascoli apre i suoi tesori nascosti

Sabato 21 e domenica 22 marzo si svolge la 34ª edizione delle Giornate Fai di Primavera. In questa occasione, 52 luoghi di interesse culturale delle Marche, normalmente chiusi al pubblico, saranno aperti ai visitatori. Le visite si svolgono in 28 località di tutte le province, con il coinvolgimento delle delegazioni locali. La manifestazione permette di scoprire i tesori nascosti della regione.

Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano per la 34ª edizione le ‘ Giornate Fai di Primavera ’. Per questa edizione sono 52 nelle Marche i luoghi d’interesse culturale, di solito interdetti al pubblico, aperti ai visitatori in 28 località di tutte le province a cura delle delegazioni locali. In totale in Italia saranno visitabili a contributo libero 780 luoghi in 400 città italiane aperti grazie all’eccezionale cura organizzativa dei 7.500 volontari delle delegazioni e dei gruppi Fai attivi in tutte le regioni e a 17.000 apprendisti Ciceroni, giovani studenti della scuola secondaria appositamente formati dai loro docenti. Ad Ascoli durante le Giornate Fai sarà possibile visitare per la prima volta i Saloni Privati dell’Episcopio, esplorando ambienti solitamente non accessibili al pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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