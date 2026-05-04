Studenti stanze a costi insostenibili | In città dilagano gli affitti brevi Abitare con gli anziani? Si può fare

Negli ultimi tempi, molti studenti si trovano a dover affrontare affitti molto più costosi, con aumenti che secondo alcune fonti superano il 15 per cento. La presenza di affitti brevi in alcune zone della città contribuisce a far salire i prezzi degli immobili tradizionali, rendendo difficile trovare soluzioni abitative accessibili. Alcuni sostengono che condividere stanze con persone più anziane possa rappresentare un’opzione praticabile, ma i costi restano comunque elevati.

di Gianpaolo Annese Helena Giannini, coordinatrice del sindacato studentesco UduMoRe, dal vostro osservatorio, a che livello è l’incremento degli affitti? "Rileviamo aumenti più alti del 15%. Nel 2024-2025 rispetto all’anno precedente abbiamo registrato incrementi anche del 31%. Per capirci, una camera singola è passata da 385 euro a 506 euro, e crescono anche in generale gli affitti dei singoli posti letto all’interno di stanze con altre persone". Sono incluse anche le utenze? "No, di solito sono escluse: ci sono annunci che prevedono affitti da 250-300 euro, ma poi compaiono 200 euro di spese fisse in cui, per esempio, ricadono le bollette o il wifi".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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