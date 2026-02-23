L' avvocatura del Comune | Si possono regolare gli affitti brevi Le opposizioni | Ora si voti

L'avvocatura del Comune sostiene che si possano regolare gli affitti brevi, mentre le opposizioni chiedono di votare subito. La proposta dei cinque gruppi di opposizione mira a bloccare le nuove locazioni turistiche per due anni, per permettere la redazione di un regolamento più dettagliato. La discussione si concentra sulla possibilità di limitare temporaneamente le nuove aperture, mentre si attende un intervento più strutturato da parte delle autorità. La delibera potrebbe arrivare in consiglio comunale a marzo.

Potrebbe approdare in consiglio comunale a marzo il regolamento sulle locazioni turistiche proposto da cinque gruppi di opposizione nell'ottobre del 2024, che, in breve, propone di bloccare le nuove aperture per due anni, per ottenere il tempo per scrivere un regolamento più ampio e complesso. Il condizionale è d'obbligo, perché la maggioranza vorrebbe invece discutere della proposta in una serie di commissioni nei prossimi mesi, come accade già dall'autunno. Per questo l'opposizione sarà costretta a raccogliere le firme per “costringere” il consiglio comunale a calendarizzare la discussione e il voto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Tassa di soggiorno, ecco le tariffe. Da 2 a 5 euro per gli alberghi. E gli affitti brevi si moltiplicanoLa tassa di soggiorno si applica agli ospiti degli alberghi e agli affitti brevi, con tariffe che variano da 2 a 5 euro.

L’Imu non si paga a Capri, il piano contro gli affitti brevi per turistiIl comune di Capri ha adottato una misura che prevede l’azzeramento dell’Imu per i proprietari che affittano le proprie abitazioni agli abitanti dell’isola.

