Una modella è stata trovata morta nella sua abitazione, colpita da numerose ferite da arma da taglio. Le forze dell'ordine hanno aperto un’indagine e hanno iscritto nel registro degli indagati un amico della vittima, sospettato di aver profanato la tomba in un luogo non specificato. Questa mattina un uomo si è presentato autonomamente alla caserma dei carabinieri di Bergamo alle 11, a bordo della sua auto.

È arrivato alla caserma del comando provinciale dei carabinieri di Bergamo in mattinata, intorno alle 11 con la sua auto. Ad accompagnarlo il suo avvocato, Eleonora Prandi. Ad attenderli il pm Mancusi, titolare del fascicolo. Quella di ieri potrebbe rappresentare una svolta nelle indagini per la profanazione del cadavere di Pamela Genini al cimitero di Strozza (Valle Imagna). Francesco Dolci, 41 anni, è stato sentito per ore dai carabinieri del Nucleo investigativo e dal pm. L’imprenditore di Sant’Omobono Terme ha lasciato la caserma intorno alle 18, dopo aver risposto a tutte le domande, da indagato (al momento, fanno sapere dall’Arma, unico) per profanazione e vilipendio di cadavere della 29enne - uccisa a Milano dall’ex fidanzato Gianluca Soncin - la cui testa è stata tagliata, asportata e fatta sparire.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Modella uccisa in casa a coltellate. Amico indagato per la tomba profanata

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