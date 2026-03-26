Profanata la tomba di Pamela Genini uccisa dall' ex Gianluca Soncin corpo trovato senza testa dai parenti

Durante il trasferimento della bara nella cappella di famiglia a Strozza, in provincia di Bergamo, i parenti hanno scoperto che la tomba di Pamela Genini era stata profanata. Il corpo, privo della testa, è stato trovato dai familiari nel corso dell’operazione. La vittima era stata uccisa dall’ex compagno, e la scoperta ha suscitato sconcerto tra i presenti.

Gianluca Soncin ha profanato la tomba dell’ex Pamela Gemini, la 29enne brutalmente uccisa dallo stesso compagno il 15 ottobre 2025 nel suo appartamento in zona Gorla, a Milano. Al dolore dei parenti e alla modalità efferata del delitto, compiuto sul balcone di casa dinanzi a vicini e passanti, si aggiunge dunque un ulteriore tragico dettaglio. All’apertura della bara per il trasferimento nella cappella di famiglia, il corpo della vittima è stato trovato senza testa. Si indaga per scoprire i responsabili di un gesto tanto macabro. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Profanata la tomba di Pamela Genini uccisa dall'ex Gianluca Soncin, corpo trovato senza testa dai parenti Articoli correlati Leggi anche: Profanata la bara di Pamela Genini a Strozza: “Trafugato e decapitato il corpo” Profanato il corpo di Pamela Genini, trafugata e decapitata la salma della modella uccisa a MilanoIl caso del femminicidio di Pamela Genini, 29 anni, modella uccisa lo scorso ottobre a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin, ha un altro capitolo... Tutti gli aggiornamenti su Pamela Genini Profanata la tomba di Pamela Genini, il corpo ritrovato senza testa: si indaga per vilipendioLa tomba profanata. Il corpo mutilato. La testa portata via. Una scoperta macabra e dolorosa riguarda Pamela Genini, la donna di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre con 24 coltellate dall’ex ... milano.repubblica.it Trovato decapitato il cadavere di Pamela Genini, la modella uccisa a ottobre da Gianluca SoncinE‘ stato profanato e decapitato il cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo sorso ottobre a Milano dall’ex compagno, il 52enne ... corriereromagna.it