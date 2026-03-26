Profanata la tomba di Pamela Genini uccisa dall' ex Gianluca Soncin corpo trovato senza testa dai parenti

Da virgilio.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il trasferimento della bara nella cappella di famiglia a Strozza, in provincia di Bergamo, i parenti hanno scoperto che la tomba di Pamela Genini era stata profanata. Il corpo, privo della testa, è stato trovato dai familiari nel corso dell’operazione. La vittima era stata uccisa dall’ex compagno, e la scoperta ha suscitato sconcerto tra i presenti.

Gianluca Soncin ha profanato la tomba dell’ex Pamela Gemini, la 29enne brutalmente uccisa dallo stesso compagno il 15 ottobre 2025 nel suo appartamento in zona Gorla, a Milano. Al dolore dei parenti e alla modalità efferata del delitto, compiuto sul balcone di casa dinanzi a vicini e passanti, si aggiunge dunque un ulteriore tragico dettaglio. All’apertura della bara per il trasferimento nella cappella di famiglia, il corpo della vittima è stato trovato senza testa. Si indaga per scoprire i responsabili di un gesto tanto macabro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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