Comparto moda tutto pronto per conoscere la strategia di Kering

Da firenzetoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore moda aspetta con interesse di conoscere le prossime mosse di Kering, dopo una giornata di negoziazioni in Borsa che si è conclusa con una perdita del 3%. La diminuzione si è verificata in seguito a un declassamento effettuato da Morgan Stanley, alimentando le preoccupazioni degli investitori. La società non ha ancora comunicato ufficialmente dettagli sulla strategia futura, mentre il mercato osserva attentamente ogni sviluppo.

Cresce l’attesa attorno a Kering dopo la seduta negativa di ieri in Borsa (-3%), seguita al declassamento di Morgan Stanley. Oggi il gruppo, che controlla Gucci, dovrebbe pubblicare i ricavi del primo trimestre: un passaggio chiave per capire se il nuovo management, guidato dal CEO Luca de Meo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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