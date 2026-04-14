Comparto moda tutto pronto per conoscere la strategia di Kering

Il settore moda aspetta con interesse di conoscere le prossime mosse di Kering, dopo una giornata di negoziazioni in Borsa che si è conclusa con una perdita del 3%. La diminuzione si è verificata in seguito a un declassamento effettuato da Morgan Stanley, alimentando le preoccupazioni degli investitori. La società non ha ancora comunicato ufficialmente dettagli sulla strategia futura, mentre il mercato osserva attentamente ogni sviluppo.

Cresce l’attesa attorno a Kering dopo la seduta negativa di ieri in Borsa (-3%), seguita al declassamento di Morgan Stanley. Oggi il gruppo, che controlla Gucci, dovrebbe pubblicare i ricavi del primo trimestre: un passaggio chiave per capire se il nuovo management, guidato dal CEO Luca de Meo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Moda, Kering punta a crescere: "Ad aprile il piano di rilancio""Rilanciare i brand, provando a salvare livelli occupazionali e qualità della filiera" I sindacati entrano nella ristrutturazione del gruppo Kering,... Calciomercato Inter LIVE: pronto il tutto per tutto su Vicario, torna di moda il nome di Curtis Jonesdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. How to Turn Your Dream Into Reality Even If You're Starting From Nothing A #Firenze, dalla celebrazione della #Pasqua arriva anche un messaggio che tocca economia e futuro del territorio. L’arcivescovo Gherardo #Gambelli prende posizione contro l’ipotesi di riconvertire il comparto moda verso la difesa, parlando di un “vicolo cie - facebook.com facebook Nasce il più grande evento di matching del settore moda: un’occasione per connettere i protagonisti della filiera, creare sinergie e nuove opportunità di business. Mercoledì 20 maggio Ore 18:30 MONK Roma REGISTRATI QUI cnarom x.com