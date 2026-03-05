Allarme Stellantis a Cassino il Pd al fianco dei lavoratori nello sciopero del 20 marzo

Il 3 marzo 2026 ha rappresentato un punto di svolta per il settore automotive nel frusinate, con l’allarme lanciato da Stellantis a Cassino. In quella giornata si è svolto uno sciopero coinvolgendo i lavoratori, con il Partito Democratico che si è schierato al loro fianco. La protesta ha interessato i dipendenti della fabbrica e ha attirato l’attenzione sulla situazione occupazionale della zona.

Migliorelli: "La pretesa di garanzie definitive sul futuro del sito produttivo e sullo sblocco degli investimenti necessari a tutelare i volumi di produzione" Il 3 marzo 2026 ha segnato un momento di forte discontinuità per la vertenza del comparto automotive nel frusinate. Dall'attivo unitario tenutosi presso l'Hotel Edra di Cassino è emerso un grido d'allarme corale: non c'è più tempo da perdere. Di fronte alla gravità della crisi industriale, le cinque sigle sindacali — FIM, FIOM, UILM, FISMIC e UGLM — hanno scelto di accantonare bandiere, proclami e distinguo, compattandosi in un'unica voce a difesa dei lavoratori e del territorio per tentare il tutto per tutto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Pd e Ali Abruzzo al fianco dei lavoratori Tua e dei sindacati: "Una nuova governance e nelle aree interne trasporti gratuiti"Piena condivisione alle motivazioni che hanno portato allo sciopero dell'8 gennaio e la prostesta sotto la sede della Regione in piazza Unione.

Crisi dell’automotive: scatta la mobilitazione. Lavoratori in marcia a Cassino il 20 marzoNon è più solo un campanello d’allarme, ma un vero e proprio stato di emergenza sociale quello lanciato ieri mattina durante l’Attivo Unitario di RSA e RSU del ... ilmessaggero.it

Crisi Stellantis, a Cassino una protesta per rilanciare lo stabilimentoLa situazione è sempre più critica: i sindacati, insieme alle istituzioni locali, hanno deciso di scendere in piazza a fine marzo per chiedere interventi concreti ... rainews.it

Crisi automotive, da #Cassino il grido di allarme per #Stellantis e #indotto diventa l'annuncio dei sindacati: il 20 marzo grande manifestazione di massa con i segretari nazionali. Si scende in strada, tutti. Ed è solo l'inizio Fim Cisl di Frosinone Uilm Fr - facebook.com facebook