Il sindacato CGIL ha segnalato ulteriori riduzioni delle risorse destinate alle scuole, con particolare attenzione agli organici degli insegnanti. Inoltre, è stata annunciata una mobilitazione contro una riforma degli istituti tecnici, giudicata troppo orientata a un modello aziendale e discriminatorio. La situazione è stata comunicata in una conferenza stampa tenuta a Firenze, dove sono stati illustrati i principali punti di contestazione.

Firenze, 29 aprile 2026 – Tagli alle cattedre e una riforma degli istituti tecnici definita “aziendalista e classista”. È un quadro fortemente critico quello tracciato dalla Flc Cgil Toscana attraverso il segretario generale Pasquale Cuomo, che esprime “profonda preoccupazione” per la situazione della scuola regionale e annuncia uno sciopero il 7 maggio per dire no alla “controriforma dei tecnici”. Ma partiamo dagli organici. “Si registra un taglio di 10 cattedre sui posti comuni che, pur apparendo contenuto rispetto alle 375 dello scorso anno scolastico, ha comunque un impatto significativo sui territori. A questo si aggiunge la perdita di ulteriori 93 cattedre di potenziamento.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuola, allarme Cgil: “Ancora tagli agli organici”. E annuncia una mobilitazione contro la riforma dei tecnici

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