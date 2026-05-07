A Ferrara, dal 14 al 16 maggio, si terrà la diciannovesima edizione del festival miXXer, organizzato dal Conservatorio Frescobaldi. L'evento si svolgerà in diverse location della città, portando sul palco musica del Novecento. La manifestazione rappresenta un appuntamento consolidato per gli appassionati e si svolge in vari luoghi di rilievo della città.

Per la 19esima volta, Ferrara ospiterà il festival miXXer, ideato e organizzato dal Conservatorio Frescobaldi che avrà luogo il 14, 15 e 16 maggio in alcuni dei luoghi più rinomati della città. Nella lunga lista di ambienti scelti ci saranno palazzo Naselli Crispi, il Ridotto del Comunale, il giardino di palazzo Giulio D’Este, la pinacoteca nazionale e il loggiato di palazzo dei Diamanti, grazie alla collaborazione con i numerosi partner istituzionali della città e con il Patrocinio del Comune. La direttrice del conservatorio Frescobaldi Anna Maria Maggese ha introdotto il festival con un parere sul "Novecento musicale, che è stato secolo di grande esplosione di musiche nuove, di grande effervescenza e al contempo di grandi contrasti ed estetiche ideologizzate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mixxer, un tuffo nella musica del Novecento

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