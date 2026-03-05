Il Museo del Novecento di Milano presenta sei opere selezionate della sua collezione, ora illustrate anche nella lingua dei segni. Il progetto mira a rendere le opere più accessibili ai visitatori con disabilità uditive, attraverso l’uso di video e materiali dedicati. L’iniziativa è stata annunciata oggi e si inserisce nel percorso di miglioramento dell’inclusività del museo.

Milano, 5 marzo 2026 – Nuovo progetto dedicato all’accessibilità al Museo del Novecento di Milano: in collaborazione con Ad Artem, saranno realizzati di sei contributi video in LIS - Lingua dei Segni Italiana, pensati per integrare la webapp del Museo garantendo accesso ai contenuti con modalità diversificate di fruizione del patrimonio. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di ampliare le modalità d'uso della collezione permanente del Museo, favorendo un accesso più consapevole e autonomo alle opere. Si rivolge alle persone con disabilità uditiva, tramite la presenza simultanea di LIS e sottotitoli. Museo del Novecento a Milano... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Museo del Novecento, sei capolavori della collezione raccontati nella lingua dei segni

A Trieste i capolavori della collezione LokarC’è una passione che cresce in silenzio, lontano dai riflettori, attraversando decenni di studio, di scelte attente, di ricerche minuziose.

“Mia madre alzava il volume della musica in macchina, mi faceva sentire le vibrazioni e mi traduceva le parole”: chi è Martina Romano, l’interprete che traduce le canzoni di Sanremo nella lingua dei segniMartina Romano, 32 anni, vercellese, sorda dall’età di due anni, dal 2020 interpreta in diretta le canzoni del Festival su RaiPlay in Lingua dei...

Altri aggiornamenti su Museo del Novecento sei capolavori....

Temi più discussi: Geografie d'Innesto: al via il progetto di residenze d’artista tra Museo Novecento e MAD; Geografie d’Innesto al via le residenze d’artista tra il Museo Novecento e il MAD Murate Art District; Mostra Georg Baselitz al Museo Novecento di Firenze; Geografie d’Innesto: al via il progetto di residenze d’artista tra Museo Novecento e MAD.

Museo del Novecento, sei capolavori della collezione raccontati nella lingua dei segniI contributi saranno integrati nella webapp del museo e disponibili su YouTube. Da marzo a giugno tornano le visite tattili Arte con-tatto e le visite guidate gratuite in LIS, realizzate con Ad Artem ... ilgiorno.it

Al Museo del Novecento a Milano 6 capolavori raccontati nella lingua dei segni(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Il Museo del Novecento di Milano diventa più accessibile con il racconto di sei capolavori della collezione in Lis, la lingua dei segni italiana. Il progetto, realizzato in c ... msn.com

Al Museo del Novecento a Milano 6 capolavori raccontati nella lingua dei segni. Da Lucio Fontana a Piero Manzoni l'arte diventa più accessibile per tutti #ANSA x.com

La mostra di LDB – Urban art al Museo di Arte Contemporanea e del Novecento di Monsummano Terme. Galleria fotografica di Stefano Di Cecio per Report Cultura e Spettacolo https://www.reportpistoia.com/ldb-urban-art/ - facebook.com facebook