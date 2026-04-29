Il fermento culturale a Ronchis nella seconda metà del Novecento
Negli anni tra il 1950 e il 2000, Ronchis ha vissuto un periodo di vivace fermento culturale, caratterizzato da un'intensa attività sociale e artistica. In questo arco di tempo, sono nate iniziative, associazioni e eventi che hanno coinvolto la comunità locale, contribuendo a creare un clima di fervore culturale. La crescita di questa scena si è sviluppata parallelamente alle trasformazioni sociali e alle nuove esigenze della popolazione.
ll fermento culturale a Ronchis nella seconda metà del novecento è andato di pari passo con il dinamismo culturale e l'attivismo della società di allora e merita di essere raccontato. La Società Filologica Friulana, insieme con il Comune di Ronchis, Ronchis 800 e l' associazione “La Bassa”, su.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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