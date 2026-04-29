Il fermento culturale a Ronchis nella seconda metà del Novecento

Negli anni tra il 1950 e il 2000, Ronchis ha vissuto un periodo di vivace fermento culturale, caratterizzato da un'intensa attività sociale e artistica. In questo arco di tempo, sono nate iniziative, associazioni e eventi che hanno coinvolto la comunità locale, contribuendo a creare un clima di fervore culturale. La crescita di questa scena si è sviluppata parallelamente alle trasformazioni sociali e alle nuove esigenze della popolazione.