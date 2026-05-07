I carabinieri stanno cercando un telefono nell’abitazione di Francesco Dolci, scomparso di recente. Sul dispositivo si trovano chat con Pamela Genini, in cui lui afferma di non ricordare dove si trovi il telefono. La vicenda si sta sviluppando nell’ambito delle indagini sulla sparizione, con gli investigatori che cercano di raccogliere elementi utili per chiarire la situazione. Al momento, non ci sono altre informazioni ufficiali disponibili.

Oltre alla testa del cadavere, a mancare all’appello è uno dei cellulari di Francesco Dolci. All’interno vi sarebbero ancora le chat tra l’attuale indagato per la profanazione della tomba e Pamela Genini. I carabinieri stanno cercando il dispositivo nelle quattro proprietà della famiglia Dolci. L’imprenditore è infatti in possesso di due telefoni, uno dei quali, più vecchio e di colore bianco, non si trova. Sparito un telefono di Francesco Dolci Il tubo di silicone sequestrato La svolta sulla profanazione della tomba di Pamela Genini Sparito un telefono di Francesco Dolci Dopo l’iscrizione del nome di Francesco Dolci nel registro degli...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mistero sul telefono di Francesco Dolci scomparso, c'erano chat con Pamela Genini: "Non ricordo dov'è"

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