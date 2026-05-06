Mistero risolto a Presallo | sono di Lanfredini i resti nel bosco

A Presallo è stato identificato il proprietario dei resti trovati nel bosco: si tratta di una persona legata a vecchi casolari abbandonati. Le forze dell'ordine hanno analizzato i collegamenti tra i resti e le strutture dismesse nei dintorni. Inoltre, l'indagine ha evidenziato che nelle ultime ore di vita l’individuo non aveva il cellulare acceso, un dettaglio che potrebbe aver influito sulla ricostruzione degli eventi.

? Cosa scoprirai Come sono stati collegati i resti ai vecchi casolari abbandonati?. Cosa ha rivelato l'assenza del cellulare sulle ultime ore di vita?. Perché le indagini sono rimaste bloccate per oltre cinque anni?. Dove si trovava esattamente l'uomo prima di svanire nel nulla?.? In Breve Scomparsa avvenuta il 20 gennaio 2020 a Vegno, frazione di Crandola Valsassina.. Appelli della Prefettura e ricerche televisive Rai Chi l'ha? nel febbraio 2020.. Resti rinvenuti marzo 2025 presso vecchi casolari abbandonati in località Presallo.. Indagini focalizzate sui sentieri montani sopra Bellano e l'area di Vendrogno.. I resti umani rinvenuti nel marzo 2025 tra i boschi della zona di Presallo appartengono a Osvaldo Lanfredini, il cinquantacinquenne che si era dissolto nel nulla il 20 gennaio 2020.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mistero risolto a Presallo: sono di Lanfredini i resti nel bosco Notizie correlate Mistero (forse) risolto nel Garda, trovati probabili resti di Sergio TamburiniUn sub ha rinvenuto ossa umane nel punto in cui nel 1973 si inabissò un camion dell'Arcese Trasporti. Leggi anche: Scomparso prima del Covid, la svolta dopo cinque anni: i resti trovati sulle montagne lariane sono di Osvaldo Lanfredini, 55 anni