Mistero forse risolto nel Garda trovati probabili resti di Sergio Tamburini

Il ritrovamento di resti sospetti nel Garda riaccende il mistero sulla scomparsa di Sergio Tamburini, scomparso circa cinquant’anni fa. La scoperta, avvenuta durante lavori di ristrutturazione di una vecchia imbarcazione, potrebbe fornire nuove piste sulla sua sorte. La zona dove sono stati trovati i frammenti era spesso al centro di voci e leggende locali. Ora si attende l’esito delle analisi per capire se si tratta realmente di Tamburini.

Un sub ha rinvenuto ossa umane nel punto in cui nel 1973 si inabissò un camion dell'Arcese Trasporti. Solo l'esame del Dna potrà dare finalmente pace all'autista scomparso più di cinquant'anni fa Un “cold case” riemerge inaspettatamente dalle profondità del Benaco, riaprendo una vicenda vecchia di mezzo secolo che riguarda l'Alto Garda. Tutto ha avuto inizio dal ritrovamento di alcune ossa umane, effettuato da un sommozzatore in un punto preciso del lago dove, più di cinquant'anni fa, un camion precipitò negli abissi, provocando due morti. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni riportate da BresciaToday, i resti potrebbero appartenere a Sergio Tamburini, padre di tre figli, originario di Arco e autista dell'azienda Arcese Trasporti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

DOPO 53 ANNI, SERGIO TORNA A CASA Il tempo si è fermato in fondo al Garda, ma la strada non dimentica i suoi figli. Era la sera del 26 maggio 1973. Sergio Tamburini, 37 anni, era alla guida del suo mezzo dell'Arcese lungo la Gardesana Orie - facebook.com facebook

