L’Unità di Cure Subacute di Casalpusterlengo si conferma un punto centrale nell’organizzazione assistenziale dell’Asst di Lodi. La struttura funge da collegamento tra il territorio e l’ospedale, svolgendo un ruolo fondamentale nel processo di recupero dei pazienti. Essa rappresenta una fase intermedia nel percorso di cura, dedicata a persone che necessitano di cure specialistiche senza essere più in fase acuta.

Si tratta di una vera e propria “cerniera” tra territorio e ospedale, una struttura cruciale per il recupero della persona: l’ Unità di Cure Subacute di Casalpusterlengo si conferma un fulcro dell’organizzazione assistenziale dell’Asst di Lodi. Situata al quinto piano del presidio ospedaliero, l’Unità ha chiuso il 2025 con un bilancio di 206 pazienti dimessi, mantenendo un ritmo serrato anche nei primi due mesi del 2026 con 37 dimissioni già effettuate. I numeri indicano un’ottimizzazione dei processi: la degenza media, che due anni fa sfiorava i 32 giorni, nel 2025 è scesa a 27,7 giorni, riducendosi ancora a 24,2 nel primo bimestre di quest’anno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Missione cure subacute: "Siamo un reparto cruciale"

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