Taranto la Polizia sostiene il reparto Nadia Toffa | cure e sorrisi

A Taranto, il XV Reparto Mobile ha consegnato un dermatoscopio e alcuni giocattoli ai reparti pediatrici dell'ospedale locale. La Polizia ha coinvolto il reparto Nadia Toffa, offrendo supporto attraverso donazioni che includono strumenti medici e oggetti destinati ai bambini ricoverati. Questa iniziativa mira a migliorare le condizioni di accoglienza e la qualità delle cure offerte ai piccoli pazienti.

?? Cosa sapere Il XV Reparto Mobile consegna dermatoscopio e giocattoli ai reparti pediatrici di Taranto. L'iniziativa supporta le cure cliniche e il benessere dei pazienti del reparto Nadia Toffa. Il XV Reparto Mobile della Polizia di Stato ha consegnato attrezzature mediche e giocattoli ai reparti pediatrici dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, coinvolgendo medici, autorità religiose e volontari. L'iniziativa è stata pensata per sostenere i piccoli pazienti ricoverati nei repart .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto, la Polizia sostiene il reparto Nadia Toffa: cure e sorrisi Notizie correlate Leggi anche: La lezione di vita delle donne forti: Nadia Toffa, Eleonora Giorgi e Enrica Bonaccorti Sorrisi e solidarietà: Forma sostiene la Fondazione Santobono PausiliponLa (vera) storia di Sal Da Vinci: il debutto a 7 anni a teatro, il passato da attore, poi il successo di "Rossetto e caffè" Un gesto di vicinanza che... Una raccolta di contenuti Taranto, il XV Reparto Mobile della polizia dona un dermatoscopio ai piccoli pazienti del SS. AnnunziataIl macchinario assieme a una serie di gadget per i bambini del reparto di oncoematologia Nadia Toffa. Asl e AGTOE: «Segnale concreto di vicinanza» ... lagazzettadelmezzogiorno.it TARANTO - Donazione del XV Reparto Mobile Taranto della Polizia di Stato ai piccoli pazienti del SS. AnnunziataLa donazione ha riguardato un dermatoscopio destinato alla cura e gadget per i bambini e le bambine ricoverate, con l’obiettivo di sostenere l’attività clinica e donare un piccolo momento di svago ai ... manduriaoggi.it