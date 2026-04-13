Il ministro degli Esteri italiano sarà a Beirut il 13 aprile per una visita ufficiale. La missione ha come obiettivo principale la discussione di questioni di sicurezza e questioni diplomatiche tra i due paesi. Durante la visita, si incontrerà con rappresentanti locali e parteciperà a incontri ufficiali con le autorità libanesi. La visita si inserisce in un quadro di impegno diplomatico tra Italia e Libano.

Il Ministro degli Esteri Tajani si recherà a Beirut questo 13 aprile per una missione diplomatica cruciale nel cuore del Libano. Il programma prevede un confronto diretto con il Presidente Joseph Aoun e un colloquio con il Ministro degli Esteri Youssef Rajji, con l’obiettivo di consolidare i legami tra Roma e la capitale libanese. Diplomazia sul campo e presidio militare italiano. Oltre ai vertici politici con Aoun e Rajji, l’agenda del Ministro prevede un contatto ravvicinato con le forze italiane dispiegate sul territorio. Tajani è chiamato a incontrare il personale impegnato nella Missione Militare Bilaterale Italiana in Libano e nel Comitato Tecnico Militare per il Libano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tajani a Beirut: missione cruciale per la sicurezza del Libano

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