Misano lancia il nuovo liceo sportivo Un modello ispirato alle high school americane
Venerdì 8 maggio, alle 18:30, si terrà presso il Villaggio San Pellegrino di Misano la presentazione ufficiale del nuovo liceo scientifico Sportivo Accademia dello Sport. Il progetto prevede un modello ispirato alle high school americane, con l’obiettivo di integrare studi e attività sportive. La scuola si rivolge agli studenti interessati a un percorso che combina formazione accademica e pratiche sportive.
Venerdì, 8 maggio, alle ore 18,30, presso il Villaggio San Pellegrino di Misano si svolgerà la presentazione ufficiale del nuovo liceo scientifico Sportivo Accademia dello Sport. A partire da settembre prenderà il via il nuovo progetto educativo che integra in modo strutturato formazione.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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