L’Istituto Pontano lancia il Liceo Scientifico Sportivo | presentazione con Rosolino e Maddaloni

L’Istituto Pontano ha annunciato il lancio del nuovo Liceo Scientifico Sportivo, un percorso che combina l’istruzione accademica con l’attività sportiva agonistica. La presentazione si è svolta in presenza di Rosolino e Maddaloni, che hanno partecipato per illustrare le caratteristiche del progetto. L’istituto ha celebrato anche il suo 150° anniversario con questa novità, rivolta a studenti interessati a entrambe le dimensioni.

Un nuovo percorso formativo che unisce studio e sport agonistico. In occasione del suo 150° anniversario, l' Istituto Giovanni Pontano annuncia l'apertura del Liceo Scientifico Sportivo a partire dall'anno scolastico 2026-2027, un indirizzo pensato per gli studenti che vogliono conciliare la preparazione accademica con l'attività atletica di alto livello. La presentazione ufficiale si terrà giovedì 12 marzo alle ore 10 nella sede storica di Palazzo Cariati, sul Corso Vittorio Emanuele a Napoli. All'evento parteciperanno esponenti del mondo dello sport, delle istituzioni e del giornalismo, tra cui il campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino e l'oro olimpico di judo Pino Maddaloni.