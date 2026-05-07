Miretti sul mercato | la Juventus chiede 20 milioni per il talento

La Juventus ha messo sul mercato il giovane talento e chiede 20 milioni di euro per il suo cartellino. Tre squadre si sono fatte avanti per cercare di acquistarlo e sono pronte a sfidarsi nella trattativa. Nel frattempo, l’allenatore del Napoli ha escluso Miretti dal suo progetto tattico, decidendo di non inserirlo nelle prossime partite. La situazione rimane in evoluzione, tra interesse e decisioni tecniche.

? Cosa scoprirai Chi sono le tre squadre pronte a sfidarsi per il giocatore?. Perché Spalletti ha escluso Miretti dal suo progetto tattico al Napoli?. Come influirà questa vendita sul bilancio della Juventus in estate?. Quali sono le condizioni economiche che bloccano l'offerta del Napoli?.? In Breve Contratto del giocatore vincolante fino a giugno 2028. Interesse di Bologna, Lazio e Fiorentina per il centrocampista. Spalletti cerca profili tattici diversi per il Napoli. Obiettivo Juventus generare plusvalenza netta per il bilancio. La Juventus ha stabilito un prezzo di 20 milioni di euro per la cessione di Fabio Miretti, aprendo ufficialmente il mercato per il ventiduenno prodotto del vivaio bianconero.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miretti sul mercato: la Juventus chiede 20 milioni per il talento Notizie correlate Miretti Juventus, il centrocampista bianconero potrebbe essere sacrificato per far quadrare i conti. Ecco quanto chiede la Vecchia Signoradi Redazione JuventusNews24Miretti Juventus, il centrocampista potrebbe essere sacrificato per far quadrare i conti. Inter, il conto del fallimento: 20 milioni persi e big sul mercatoIl fallimento continentale contro il Bodo/Glimt non lascia in dote soltanto amarezza sportiva, ma apre una voragine finanziaria nelle casse di Viale... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Miretti, futuro incerto alla Juventus: il piano dei bianconeri per l'estate; Spalletti deluso dai big: Juve-Verona rimette in discussione tutti, da Cambiaso a Thuram. Occhio al mercato; Scambio Juventus-Bologna, affare a sorpresa e Spalletti felice; Juventus, tra Lewandowski e Vlahovic: il nuovo bomber arriva grazie a Miretti | CM. Juventus, tra Lewandowski e Vlahovic: il nuovo bomber arriva grazie a Miretti | CMIl Ceo Comolli e il tecnico bianconero continuano a corteggiare intanto Lewandowski, che a fine stagione saluterà a parametro zero il Barcellona. In prima linea sulla lista degli acquisti rimane Kolo ... calciomercato.it Juve, Miretti verso l'addio: 3 club di Serie A interessatiFabio Miretti, centrocampista classe 2003, potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione: come riportato da Calciomercato.it, il ragazzo non avrebbe convinto fino in fondo il tecnico ... tuttojuve.com Juventus are reportedly ready to sell Fabio Miretti this summer with a €20m price tag, as Bologna, Lazio and Fiorentina are interested after a Napoli offer. #Juventus #Bologna #Lazio #Fiorentina #Napoli #SerieA #Calcio x.com Juventus, Miretti chiede spazio: possibile cessione in estate di Virgilio Covelli - facebook.com facebook