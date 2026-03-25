miretti juventus il centrocampista bianconero potrebbe essere sacrificato per far quadrare i conti ecco quanto chiede la vecchia signora

Il centrocampista della Juventus potrebbe essere ceduto in questa sessione di mercato per contribuire a bilanciare i conti della società. La Juventus ha comunicato che la cessione di Miretti potrebbe essere una delle strategie adottate, e ha richiesto una cifra specifica per la sua vendita. La decisione finale dipenderà dall’accordo tra le parti coinvolte e dalle offerte ricevute.

Miretti Juventus, il centrocampista potrebbe essere sacrificato per far quadrare i conti. Ecco quanto chiede la compagine torinese. La Juve riflette sulle manovre in uscita per finanziare la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sono diversi i nomi in bilico all’interno della rosa bianconera. Tra i profili che potrebbero salutare Torino spicca Fabio Miretti. MERCATO JUVE LIVE Nonostante Luciano Spalletti lo abbia spesso lodato pubblicamente per le sue qualità, il futuro del giovane talento appare incerto. La valutazione del calciatore italiano si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra che garantirebbe alla società una discreta plusvalenza per sistemare i bilanci. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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