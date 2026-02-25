Inter il conto del fallimento | 20 milioni persi e big sul mercato

Il fallimento continentale contro il BodoGlimt non lascia in dote soltanto amarezza sportiva, ma apre una voragine finanziaria nelle casse di Viale della Liberazione. Sebbene il Presidente Beppe Marotta avesse tentato di giocare d’anticipo dichiarando che «l’aspetto bilancistico lo andremmo a rimediare in corsa», la realtà dei numeri racconta di un ammanco immediato che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Tale cifra è la somma degli 11 milioni garantiti dal premio UEFA per l’approdo agli ottavi di finale e dei circa 9 milioni di mancato incasso dal botteghino per il match interno. Una perdita che, pur non essendo strutturalmente letale, impone al sodalizio nerazzurro una riflessione profonda sulla sostenibilità del progetto tecnico e sulle strategie della prossima sessione estiva. Il rebus cessioni: quando gli “intoccabili” diventano sacrificabili. Nella logica del player trading che ha contraddistinto le ultime stagioni dell’ Inter, la mancata entrata europea sposta l’asse delle decisioni verso il mercato in uscita. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

