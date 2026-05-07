Mirella Gregori oggi 43 anni dalla scomparsa La sorella | Forse un femminicidio | è l'ultima occasione per la verità

Sono passati 43 anni dalla scomparsa di Mirella Gregori, avvenuta il 7 maggio 1983 a Roma. La sorella, Antonietta, ha commentato la vicenda in un'intervista, ipotizzando che possa trattarsi di un femminicidio e sottolineando come questa possa essere l’ultima occasione per fare chiarezza sulla vicenda. La famiglia continua a cercare risposte e a chiedere giustizia per quella perdita.

Mirella Gregori è scomparsa il 7 maggio 1983 da Roma. A 43 anni da quel giorno la sorella Antonietta a Fanpage.it: "Potrebbe essere stato un femminicidio, questa è l'ultima occasione per scoprire la verità".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, la commissione d’inchiesta: “La tratta delle bianche non è mai esistita”La relazione della commissione parlamentare Orlandi-Gregori: le 176 ragazze scomparse negli anni ’80 sono state rintracciate. Morti sospette in ambulanza, i familiari dell’ultima vittima: “Mamma era sempre stata bene, vogliamo la verità”I familiari di Deanna, l'ultima vittima morta a bordo dell'ambulanza che trasportava gli anziani dall'ospedale a Forlì alla casa di cura, hanno... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mirella Gregori, oggi 43 anni dalla scomparsa. La sorella: Forse un femminicidio: è l'ultima occasione per la verità; Orlandi-Gregori, la pista esclusa dopo 43 anni: Esce definitivamente di scena; Orlandi, la Commissione analizza e chiude la pista della tratta delle bianche: Non esiste una regia comune; Orlandi-Gregori la pista esclusa dopo 43 anni | Esce definitivamente di scena. Orlandi-Gregori, l'amica di Mirella: «Un'auto scura ci seguiva, a bordo due uomini». L'aggressione sotto casa e la deposizione sparitaContinuano le audizioni davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, svanite nel nulla nella primavera del 1983 a Roma e di cui non si è ... corriereadriatico.it Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse: cosa dice la prima relazione della Commissione d’inchiesta16 ragazze scomparse in un'area di 5 km a Roma nel 1983. La Commissione d'inchiesta presenta la prima relazione sul caso Orlandi-Gregori. ilfattoquotidiano.it La vicenda di Mirella Gregori, scomparsa a 15 anni da Roma e mai più ritrovata, è, insieme a quello di Emanuela Orlandi uno dei grandi ‘misteri' italiani. A 38 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 7 maggio 1983, abbiamo chiesto alla sorella, Antonietta Grego - facebook.com facebook La cosiddetta "tratta delle bianche", il fenomeno delle presunte 177 giovani ragazze scomparse a Roma nei primi anni '80, pista cui varie ipotesi negli anni hanno voluto ricondurre anche i casi di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi, non è in realtà mai esistit x.com