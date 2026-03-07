Morti sospette in ambulanza i familiari dell'ultima vittima | Mamma era sempre stata bene vogliamo la verità

I familiari di Deanna, l'ultima vittima morta a bordo di un'ambulanza durante un trasferimento da un ospedale a una casa di cura a Forlì, hanno chiesto chiarezza sull’accaduto. L’indagine coinvolge l’operatore della Croce Rossa Luca Spada, accusato di aver causato la morte di cinque anziani. I parenti sottolineano che Deanna era sempre stata in buona salute e vogliono sapere la verità sui fatti.

I familiari di Deanna, l'ultima vittima morta a bordo dell'ambulanza che trasportava gli anziani dall'ospedale a Forlì alla casa di cura, hanno parlato dell'indagine che coinvolge l'operatore della Croce Rossa Luca Spada, accusato di aver ucciso 5 anziani. "Ucciderla? Non ne vediamo il motivo, sarebbe spaventoso".