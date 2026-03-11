Antichi valori tre giorni di tradizioni e memoria nel chiostro del palazzo comunale

Dal 12 al 14 marzo, nel chiostro del palazzo comunale di Agrigento, si terrà la mostra

Tradizioni, memoria e identità culturale nel cuore del centro storico. Dal 12 al 14 marzo il chiostro del palazzo comunale di Agrigento ospiterà la mostra "Antichi valori", iniziativa promossa dall’associazione I Tammura di Girgenti e inserita nel programma della 78esima edizione del Mandorlo in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

