Inaugurato il Bosco della Vita di Mirandola 45 piante nel segno della memoria

È stato inaugurato a Mirandola il Bosco della Vita Franco Pannuti, un’area verde composta da 45 piante. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la Fondazione ANT

Prende forma a Mirandola il "Bosco della Vita Franco Pannuti", un progetto che unisce memoria, speranza e futuro, nato dalla collaborazione tra Fondazione ANT "Franco Pannuti" e Comune di Mirandola. L’area individuata si trova in via Ferdinando Magellano, al confine tra zona industriale e.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Trofeo Michele Scarponi, il 3-4 aprile giovani ciclisti nel segno della memoria e della sicurezza stradale(Adnkronos) – Due giorni nel segno della memoria di Michele Scarponi, simbolo del ciclismo marchigiano, tragicamente scomparso nel 2017 dopo essere...

Il ricordo della Shoah . Giorno della Memoria nel segno dei giovani : "Parlare al presente"A 81 anni dall’apertura dei cancelli di Auschwitz, il Comune ha celebrato ieri il Giorno della Memoria con una serie di iniziative dedicate alle...

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Inaugurato il Bosco dei Gelsi. Dedicato ai bambini nati nel 2024In occasione della festa dell’Epifania, il Comune di Pisa ha inaugurato ieri mattina un nuovo bosco urbano dedicato simbolicamente ai nuovi nati dell’anno 2024. Quest’anno i 100 nuovi alberi sono ... lanazione.it

*La Pasqua e il miracolo della vita: seminiamo il grano.* In occasione della Pasqua, momento ricco di significati legati alla rinascita e alla vita che si rinnova, i bambini della Scuola dell’Infanzia Don Bosco e Agazzi hanno partecipato a un’attività speciale: la se - facebook.com facebook