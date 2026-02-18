Un nuovo Centro per le famiglie a Miramare | il progetto illustrato al comitato di Distretto

Il comitato di Distretto Socio Sanitario Rimini ha presentato ieri il progetto di un nuovo Centro per le famiglie a Miramare, nato per rispondere alla crescente richiesta di servizi dedicati alle famiglie della zona. La causa principale è l’aumento delle famiglie con bambini piccoli che cercano supporto e spazi di aggregazione. Il nuovo centro, situato in una sede facilmente raggiungibile, offrirà incontri, laboratori e consulenze. La realizzazione mira a creare un punto di riferimento più vicino alle abitazioni di Miramare. La struttura dovrebbe aprire entro l’anno.

Il progetto punta a contrastare isolamento e solitudine genitoriale nella zona sud di Rimini, con servizi dedicati a bambini, mamme e papà e il coinvolgimento delle associazioni del territorio Un nuovo punto di riferimento per le famiglie nella zona sud della città. È questo l'obiettivo del progetto illustrato ieri nell'ambito del comitato di distretto Socio Sanitario Rimini che prevede l'apertura di una sede secondaria (spoke) del Centro per le famiglie del Comune di Rimini a Miramare. Il progetto nasce dalla volontà di portare servizi di prossimità, in un'area periferica caratterizzata da una limitata disponibilità di spazi aggregativi gratuiti, con l’obiettivo di offrire una vasta gamma di servizi frutto di una attenta analisi dei bisogni.🔗 Leggi su Riminitoday.it Illustrato il progetto del nuovo stadio MaradonaQuesta mattina il Comune di Napoli ha presentato il progetto di riqualificazione dello stadio di Fuorigotta in vista di Euro32. San Miniato, al lavoro per il futuro del liceo 'Marconi': illustrato il progetto di ampliamento a La ScalaNei giorni scorsi a San Miniato si è tenuto un incontro al liceo ‘Marconi’ per parlare del futuro della scuola. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Coprogettazione per un nuovo Centro giovani a Villa Ada; Defense Innovation Hub: Sap introduce a Monaco un nuovo centro per sistemi digitali end?to?end nella difesa; Un nuovo Centro di Chirurgia Ambulatoriale Complessa all’Ospedale Cottolengo; Nuovo Centro per l’impiego al quartiere Fontanelle: il cantiere viaggia a pieno ritmo. Fili di memoria: in Valdarno un nuovo centro servizi integrato per Alzheimer e demenzeNasce un centro integrato che offre servizi continui e personalizzati rafforzando la collaborazione tra pubblico, privato e comunità ... msn.com Nuovo Centro per l’impiego, lavori in corso a Riccione: apertura prevista a maggio 2026Procedono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione del nuovo Centro per l’impiego di Riccione, nell’area dell’ex scuola delle Fontanelle. L’intervento, ... chiamamicitta.it CraiGo! sbarca nel centro di Torino Nuovo convenience store da 175 mq in Piazza Castello: format urbano orientato al “food to go”, servizi digitali e apertura sette giorni su sette Continua a leggere: https://www.foodweb.it/2026/02/craigo-sbarca-nel-centro-di-to facebook Kontempo, il nuovo centro per le arti di Manila, sceglie Reuben Keehan come direttore artistico ift.tt/BtA420F x.com